BM Genel Kurulu 80. Dönemine Baerbock'un Başkanlığında Başladı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 80. dönemi, yeni Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock'ın başkanlığında açıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan oturumda Baerbock, BM 80'inci Genel Kurul Başkanı olarak ilk konuşmasını yaptı.

Baerbock, Gazze'de, Afganistan'da, Sudan'da yaşanan olaylara işaret ederek "(Açılışı) Kutlamak yerine, birileri 'Bizi cehennemden kurtarmak için kurulan BM nerede?' diye sorabilir. Cevabımız net, buradayız ve pes etmiyoruz." dedi.

BM'de yaşanan aksiliklere ve diplomasideki hayal kırıklıklarına rağmen dünya halkları için bir araya geleceklerini belirten Baerbock, BM ilkelerini her şartta savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Baerbock, dünyanın BM olmadan hiçbir şekilde daha iyi durumda olamayacağını, ihtiyaç duyulan alanda BM'den başka alternatif bulunmadığını söyleyerek "BM, dünyadaki tüm ülkeleri bir araya getirebilecek tek kuruluş olmaya devam ediyor." diye konuştu.

BM'nin yeni dönemde temel hedefleri olan barış, güvenlik, sürdürülebilirlik, kalkınma ve insan hakları konusunda çalışmaya devam edeceğini belirten Baerbock, bu konuda ayrımcılık yapmadan BM Genel Kurul üyesi 193 ülke ve organizasyona hizmet edeceği taahhüdünde bulundu.

"Günümüz insanlarının beklenti ve umutlarına uygun davranalım"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de burada yaptığı konuşmada, tarihte 5. kadın Genel Kurul Başkanı seçilen Baerbock'u tebrik ederek, eski Almanya Dışişleri Bakanı olarak diplomatik tecrübelerini görevine taşıyacağını söyledi.

Guterres, 80 yıl önce BM'nin kurucularının savaş gibi felaketleri önlemenin yanında yoksulluk, açlık, hastalık ve eşitsizlik gibi insanlığın sorunlarını çözmek için ilk kez San Francisco'da toplandığını hatırlatarak "BM bu konuda yer, BM Şartı da gerekli araçları sağlıyor." dedi.

Genel Kurulda birlik olmadan BM Şartı'nın kendi kendine işe yaramadığının altını çizen Guterres, "BM Şartı, tasarımı gereği, ülkelerin ulusal çıkarlarının ötesine bakmalarını, işbirliği ve dayanışma yoluyla neler başarabileceğimize olan güven ve inancı yeniden inşa etmelerini gerektirir." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter, sözlerini "Bu 80. oturuma başlarken, tüm üye devletleri, delegeleri 1945'te San Francisco'ya getiren aynı kararlılık ve azim ruhunu sergilemeye çağırıyorum. Onların vizyonuna ve en önemlisi, dünya genelindeki günümüz insanlarının beklenti ve umutlarına uygun davranalım." diyerek noktaladı.