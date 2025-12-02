Haberler

BM'den Filistin Devleti hakkında alınan kararların kağıt üzerinde kalmaması çağrısı

Güncelleme:
BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, Filistin meselesinin çözümü için üye devletlere acil adım atma çağrısında bulundu. Uzun süredir devam eden çatışmanın çözümü için BM kararlarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, on yıllardır süren Filistin meselesi için kararlı adımlar atmanın zamanının geldiğini belirterek, üye devletlere BM kararlarının kağıt üzerinde kalmaması çağrısında bulundu.

Baerbock, "Filistin Meselesi" başlığı altında toplanan Genel Kurul oturumunda konuştu.

Filistin meselesinin neredeyse BM'nin kuruluşundan bu yana Genel Kurul'un gündeminde olduğuna dikkati çeken Baerbock, "78 yıldır Filistin halkı, devredilemez haklarından, özellikle de kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakılmıştır. Artık on yıllardır süren bu çıkmaza son vermek için kararlı adımlar atmamızın zamanı gelmiştir." dedi.

Baerbock, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu çoğu çocuk ve kadın on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistin Devleti olasılığını baltalamayı sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail-Filistin çatışmasının yasa dışı işgal, fiili veya hukuki ilhak, zorla yerinden etmelerle çözülemeyeceğini belirten Baerbock, iki devletli çözüm için BM kararlarına işaret etti.

"Uygulamaya koymazsak, BM kararları sadece kağıt üzerinde kalıyor"

Baerbock, "Ne yazık ki, her gün bir kez daha görüyoruz ki, eğer biz uygulamaya koymazsak, bu (BM kararları) sadece kağıt üzerinde kalıyor. (Gazze'de) Ateşkesin sağlamlaştırılmasını ve düşmanlıklara kalıcı bir son verilmesini sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de ateşkes anlaşmasından bu yana en az 67 çocuğun öldürüldüğüne dikkati çeken Baerbock, bu saldırıların durması, ayrıca ateşkes taahhütleri gereği sahadaki insani yardımların engelsiz ve mazeretsiz şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Baerbock, "Hem BM Genel Kurulu hem de Güvenlik Konseyi, çatışmanın barışçıl çözümüne rehberlik etmesi gereken parametreler konusunda tutarlı davrandı. Dolayısıyla ne yapmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

" Orta Doğu'da barış, istikrar ve adalet arayışı BM'ye ihtiyaç duyuyor." diyen Baerbock, BM'ye üye devletlere bu sürece BM Şartı çerçevesinde dahil olmaları ve verdikleri sözleri tutmaları çağrısında bulundu.

Baerbock, "Bir kez daha hatırlayalım: Kendi kaderini tayin hakkı ve kişinin kendi devletinde barış, güvenlik ve onur içinde, savaştan, işgalden ve şiddetten uzak bir şekilde yaşama hakkı, kazanılması gereken bir ayrıcalık değil, korunması gereken bir haktır." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
