BM Genel Kurul Başkanı İsrail'in UNRWA okuluna saldırıyı kınadı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Monica Grayley, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in UNRWA okuluna saldırısına ilişkin bir soruya yanıt olarak Grayley, "BM Genel Kurul Başkanı saldırıyı kınıyor." dedi.

Grayley, BM Genel Kurul Başkanı Francis'in daha önce de sivil ve sivil altyapılara yönelik tüm saldırıları kınadığını anımsatarak, Francis'in öldürülen sivillerin yakınlarına başsağlığı dilediğini belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.