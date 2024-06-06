Üye Girişi
Haberler

BM Genel Kurul Başkanı İsrail'in UNRWA okuluna saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı. Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Monica Grayley, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in UNRWA okuluna saldırısına ilişkin bir soruya yanıt olarak Grayley, "BM Genel Kurul Başkanı saldırıyı kınıyor." dedi.

Grayley, BM Genel Kurul Başkanı Francis'in daha önce de sivil ve sivil altyapılara yönelik tüm saldırıları kınadığını anımsatarak, Francis'in öldürülen sivillerin yakınlarına başsağlığı dilediğini belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Çocuk Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar

Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar

 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı

Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title