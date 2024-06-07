BM Genel Komiseri Gazze'deki saldırılar için bağımsız soruşturma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de BM personeli ve tesislerinin hedef alınmasına ilişkin "bağımsız soruşturma" çağrısı yaptı.

Lazzarini, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, 8 aydır İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de BM personeline ve kurumlarına yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de BM'nin hedef alınmasına "Kimseden hesap sorulmuyor." açıklamasıyla tepki gösteren Lazzarini, "Bağımsız soruşturmalar ve hesap vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Gazze'de "eşi benzeri görülmemiş düzeyde" BM personelinin öldürüldüğüne dikkati çeken Lazzarini, bölgedeki BM tesislerinin neredeyse her gün hedef alındığını, yok edildiğini veya askeri amaçlarla kullanıldığının altını çizdi.

Lazzarini, gönderilen insani yardım konvoylarına saldırlar düzenlendiğini, yağmalandığını veya Gazze'ye erişimlerinin engellendiğini hatırlattı.

"UNRWA'ya karşı da dahil dezenformasyon savaşı devam ediyor"

UNRWA Genel komiseri Lazzarini, "UNRWA'ya karşı da dahil olmak üzere dezenformasyon savaşı devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Lazzarini, açıklamasında, "Bağımsız, gerçekçi ve cesur haberciliğin devam etmesi için uluslararası meslektaşlarının Gazze'ye girmesine izin vererek, kahraman Filistinli gazetecileri desteklemenin zamanı geldi." mesajını paylaştı.

UNRWA, 15 Mayıs'ta, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen BM çalışanı sayısını 189 olarak açıklamıştı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ise dün yaptığı paylaşımda, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 180 UNRWA binasına saldırı düzenlendiğini belirtmişti.