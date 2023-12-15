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BM: Gelecek yıl Somali'de 6,9 milyon kişi insani yardıma muhtaç olacak

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Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl Somali'de 6,9 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olacağını bildirdi. Ülkede kuraklık, sel ve çatışmalar nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan kişilerin sayısında azalma olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl Somali'de 6,9 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olacağını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin hazırladığı raporda, insani yardım çalışmalarının artması ve kuraklığın etkilerinin azalmasıyla Somali'de yardım bekleyen kişilerin sayısında geçen yıla oranla azalma olduğu kaydedildi.

Raporda, 2024'te kuraklık, sel ve çatışmalardan ötürü 6,9 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyacağı ve gerekli çalışmaların yapılabilmesi için 1,7 milyar dolar gerektiği ifade edildi.

Ülkede 4 milyon kişinin yerinden olduğu hatırlatılan raporda, bunların yüzde 80'inin kadınlar ve çocuklar olduğu vurgulandı.

BM ve diğer yardım kuruluşlarının bu yıl eylüle kadar 8,4 milyon kişiye yardım ulaştırdığı kaydedilen raporda, evini terk etmek zorunda kalanların sadece yüzde 8'inin uygun bir konaklama alanı bulabildiğine işaret edildi.

Kuraklıkla mücadele eden Somali'de son haftalarda yaşanan şiddetli yağışlar ve seller, 650 bin kişiyi yerinden etmişti.

İklim değişikliğinin etkilerinden ötürü ülkenin bazı bölümlerinde kuraklık, bazı bölümlerinde ise şiddetli yağış ve seller görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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