BM Geçici Görev Gücü'nden İsrail'in Lübnan İhlali Raporu

YARUN, 17 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), 14 Kasım'da İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yakın zamanda inşa edilen beton bariyerlerin bir kısmının Lübnan topraklarına girerek, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ve Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini doğruladı.

Yapılan inceleme, bariyerin Mavi Hattın ötesine uzandığını ve 4.000 metrekareden fazla Lübnan arazisini yerel halktan kopardığını gösterdi.