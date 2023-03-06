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BM Geçici Görev Gücü, Lübnan ve İsrail'e Sınırda Sükuneti Koruma Çağrısı Yaptı

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BM Geçici Görev Gücü, Lübnan ve İsrail'e Sınırda Sükuneti Koruma Çağrısı Yaptı

BEYRUT, 6 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı, Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki barış gücünün, Mavi Hat sınır çizgisinde meydana gelen olayın ardından Pazar günü Lübnan'ı ve İsrail'i sükunete davet ettiğini duyurdu.

BEYRUT, 6 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı, Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki barış gücünün, Mavi Hat sınır çizgisinde meydana gelen olayın ardından Pazar günü Lübnan'ı ve İsrail'i sükunete davet ettiğini duyurdu.

Günün erken saatlerinde Lübnan Ordusu Komutanlığı, "bir İsrail düşman devriyesinin" öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ayta al-Shaab köyü yakınlarındaki Mavi Hattı yaklaşık bir metre "ihlal ettiğini" ve Lübnan ordusu devriyesinin, İsrail devriyesini hattın diğer yanına geri çekilmeye zorladığı şeklinde açıklama yapmıştı.

Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Medya Ofisi Yardımcı Direktörü Candice Ardell, "UNIFIL, İsrail'in birtakım bakım çalışmaları yürütmekte olduğu Aita (Ayta) al-Shaab bölgesinde Mavi Hat boyunca ortaya çıkan gerginliklerden haberdar" ifadelerini kullandı.

Ardell, "UNIFIL güçleri olay yerinde ve gerilimi düşürmeye çalışıyor... Tüm tarafları ve olay yerinde bulunan herkesi, sükuneti korumaya çağırıyoruz" diye ekledi.

Lübnan ile İsrail arasındaki toprakları birbirinden ayıran Mavi Hat, İsrail'in 25 Mayıs 2000'de Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin ardından BM tarafından Haziran 2000'de çizildi.

UNIFIL'in internet sitesinde verilen bilgilere göre Lübnan'ın güneyinde konuşlu UNIFIL'in faaliyet sahası, kuzeyde Litani Nehri ile güneyde Mavi Hat arasında kalan bölge olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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