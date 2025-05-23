BM, Gazze'ye Yardım Konvoylarının Geçişini Kolaylaştırılması Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), perşembe günü yaptığı açıklamada İsrailli yetkililerin, Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidenler de dahil olmak üzere insani yardım konvoylarının geçişini kolaylaştırması ve tüm malzemelerin bölge genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 11 haftalık aranın ardından Gazze'ye gıda, un ve ilaç gibi kritik yardım malzemelerinin ulaştırıldığını bildirdi.

OCHA'dan perşembe günü yapılan açıklamada, Kerem Şalom/Kerem Ebu Salim sınır kapısında yüklenen yaklaşık 90 tırın, açlık tehdidiyle karşı karşıya olan Gazze halkına yardım ulaştırmak üzere çeşitli noktalara doğru yola çıktığını belirtti.

Açıklamada, 20 tırdaki 500 palet gıda malzemesinin UNICEF'in Deyr el-Belah'taki deposuna güvenli şekilde boşaltıldığı da belirtildi. Teslim edilen malzemeler arasında kullanıma hazır tedavi edici gıdalar ve yağ bazlı besin takviyeleri de bulunduğu ve hayati önemdeki bu malzemelerin, ambalajları açıldıktan sonra küçük parçalara ayrılarak çok sayıda dağıtım noktasına sevk edildiği kaydedildi.

Gazze'nin güney ve orta kesimlerindeki bazı fırınların, Dünya Gıda Programı'nın desteğiyle yeniden ekmek üretimine başladığı ve an itibarıyla faaliyette olup halk mutfakları aracılığıyla ekmek dağıtımı yaptığı ifade edildi.

Öte yandan Gazze'nin 80 gün boyunca tamamen abluka altında tutulması ve insani yardım girişlerinin engellenmesi nedeniyle ailelerin hala yüksek düzeyde açlık riskiyle karşı karşıya olduğu ve Gazze genelinde çok daha fazla yardıma ihtiyaç kişinin bulunduğu vurgulandı.

BM Ofisi, bu sevkiyat miktarının yetersiz olduğunu ve Gazze'deki 2,1 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılayacak ölçek ve kapsamda olmadığını söyledi. Açıklamada taze gıda, hijyen malzemeleri, su arıtma ürünleri ve hastanelerin elektrik ihtiyacını karşılamada kullanılan yakıt gibi en temel malzemelerin bölgeye girişine 80 gündür izin verilmediği hatırlatıldı.

BM Genel Sekreteri Baş Sözcüsü Stephane Dujarric, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması komitesinin son analizine göre Gazze genelindeki nüfusun açlık riski altında olduğu ve yaklaşık 500.000 kişinin açlıktan hayatını kaybetmenin sınırında yaşadığı sonucuna varıldığını açıkladı.

OCHA, İsrailli yetkililerin, Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidenler de dahil olmak üzere insani yardım konvoylarının geçişini kolaylaştırması ve tüm malzemelerin bölge genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.

OCHA ayrıca perşembe günü Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ne yönelik İsrail saldırısının ardından hastanede yangın çıktığının bildirildiğini kaydederek, saatlerce süren çalışmaların ardından yangının söndürüldüğünü belirtti. İlk belirlemelere göre hastanenin ilaç deposunun ağır hasar aldığı ifade edildi.

Açıklamada Gazze'nin bazı bölgelerindeki su kuyularının erişilemez durumda olmaları veya yakıt eksikliği nedeniyle kapatıldığı ve İsrail yetkililerinin koordinasyona ihtiyaç duyulan bölgelerden yakıt alma girişimlerini engellemeye devam ettiği de belirtildi.