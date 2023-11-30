GAZZE, 30 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'ye ticari mallar için olanlar da dahil olmak üzere daha fazla yardım giriş noktasının derhal yeniden açılması çağrısında bulundu.

Bm: Gazze'ye Ulaşan Yardım Malzemeleri Halen Çok Yetersiz

GAZZE, 30 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'ye ticari mallar için olanlar da dahil olmak üzere daha fazla yardım giriş noktasının derhal yeniden açılması çağrısında bulundu.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, Gazze'nin Mısır'la olan Refah sınır kapısından gıda, su, tıbbi malzeme ve yakıt gibi malzemelerin girişinin ateşkes süresince arttığı, ancak halen çok yetersiz olduğu belirtildi.

Ateşkesten bu yana Gazze'ye günde yaklaşık 85 ton yemeklik yağ gönderildiği, ancak bu miktarın çatışmadan önce Gazze'deki günlük ortalama tüketimin yalnızca üçte birine tekabül ettiği belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde mutfak gazı dolum istasyonlarındaki kuyruklar yaklaşık iki kilometreye ulaşırken, insanların gece boyunca beklediği belirtiliyor. Haberlere göre bölge sakinleri yemek pişirmek için kapı ve pencere çerçevelerini yakmaya başladı.

Gazze'de tarım ekipmanları, tarım arazileri ve başta zeytin ağaçları olmak üzere mahsullerin yok olması hesaba katılmazsa, sadece malzeme sıkıntısı bile tarımsal üretim anlamında günde 1,6 milyon ABD doları tutarında zarara mal oluyor.

OCHA'nın açıklamasında, "Dünya Gıda Programı'na bağlı fırınlardan sadece biri Gazze'nin güneyinde yeniden faaliyete başladı. Fırın, BM sığınaklarındaki yaklaşık 90.000 kişiye ekmek sağlarken, diğer fırınlar aralıklı olarak hizmet veriyor" denildi.