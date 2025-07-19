BM, Gazze'ye İnsani Yardım İçin Sınır Kapılarının Açılmasını Talep Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Mısır'ın Gazze sınırındaki Ariş kentindekiler dahil depolarında tüm Gazze halkına 3 ay yetecek kadar gıdanın bulunduğunu belirterek yardımların ulaştırılması için sınır kapılarının açılması çağrısı yaptı.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, İsrail'in şiddetli saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle gıda, ilaç ve yakıt krizi ile insani felaketin yaşandığı Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "UNRWA'nın Mısır'ın Ariş kentindeki deposu dahil olmak üzere depolarında Gazze'nin tüm nüfusuna üç aydan fazla yetecek kadar gıda stoklanmış durumda ve giriş yapmayı bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Yardımların fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada, yardım malzemelerinin hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kapıları açın, kuşatmayı kaldırın, UNRWA'nın işini yapmasına ve aralarında 1 milyon çocuğun da bulunduğu ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmesine izin verin." ifadesine yer verildi.

Gazze'nin sınır kapılarını kapatarak tıbbi ve insani yardım girişini mart ayından bu yana engelleyen İsrail, bölgede saldırılarıyla insani felakete neden oluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bölge halkını göçe zorlamak için açlık ve susuzluğu silah olarak kullandığı belirtiliyor.

Sivil altyapıyı ve yerinden edilen Filistinlileri sistematik olarak hedef alan İsrail ordusu, Gazze'de açlıkla mücadele eden ve yiyecek bulma umuduyla ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan bölgelere yaklaşan Filistinlilere de rastgele ateş ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 667 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 974 kişi de yaralandı.