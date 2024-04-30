BM: Gazze'ye yardım, Refah'a saldırıyı meşrulaştırmaz
Birleşmiş Milletler, Gazze'ye daha fazla yardım sağlamanın, Refah'a yönelik kapsamlı askeri saldırıyı meşrulaştırmak anlamına gelmediğini belirtti. BM, Gazze'deki insani krizin derinleştiğini ve acil yardım ihtiyacının arttığını vurguladı. Aynı zamanda, Refah'a yönelik saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve barış çabalarını zayıflattığını ifade etti.
BM: Gazze'ye daha fazla yardım sağlamak, Refah'a kapsamlı askeri saldırıyı meşrulaştırmak anlamına gelmez