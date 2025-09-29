BM: Gazze Şeridi'nde 453 Bin Zorla Yerinden Edilme Kaydedildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in devam eden hava ve topçu saldırıları nedeniyle ağustos ortasından düne kadar Gazze Şeridi genelinde 453 bin zorla yerinden edilme kaydedildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin Gazze genelinde İsrail'in hava ve topçu saldırılarının sürdüğünü bildirdiğini aktaran Haq, durmayan yıkım ve saldırıların ortasında sivillerin de güneye doğru kaçmaya devam ettiğini belirtti.

Haq, dün kuzeyden güneye doğru yaklaşık 7 bin kişinin yerinden edildiğine işaret ederek, ağustos ortasından düne kadar Gazze Şeridi genelinde 453 bin zorla yerinden edilme kaydedildiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nin yalnızca yüzde 18'inin şu anda yerinden edilme emirlerine tabi olmadığını vurgulayan Haq, "İnsanlar aşırı kalabalık ve temel hizmetlerden yoksun bölgelerde barınmak zorunda kalıyor." diye konuştu.

"İnsani yardım görevlilerinin Gazze'nin kuzeyine erişimi özellikle karmaşık"

Haq, diğer yandan Gazze genelinde insani yardım ekiplerinin İsrail'in ret ve engellemeleriyle karşılaşmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Dün, İsrail ordusuyla koordinasyon gerektiren insani yardım misyonlarının yüzde 40'ından fazlası reddedildi." dedi.

BM ve ortaklarının Gazze'deki halka yiyecek, su ve sanitasyon ihtiyaçları için ulaşmaya çalıştığını belirten Haq, "Ancak insani yardım görevlilerinin Gazze'nin kuzeyine erişimi özellikle karmaşık. Ortaklarımızın orta ve güneye kayması nedeniyle kuzeyde günlük yemek sayısı eylül ortasındaki 170 binden dün yaklaşık 50 bine düştü." ifadelerini kullandı.

Haq, ayrıca, Genel Sekreter'in hafta sonu İsrail ile Yemen'deki Husiler arasında artan saldırılar üzerine "bölgede daha fazla tırmanış riski konusunda derin endişe duymaya devam ettiğini" belirterek, herkesi azami itidal göstermeye çağırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Netanyahu'nun BM konuşmasının Gazze'de dinletilmesi

AA muhabirinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın Gazze'deki Filistinlilere de zorla dinletilmesi konusundaki sorusuna Haq, "Konuşmanın halk arasında duyulup duyulmadığını bile bilmiyoruz. Bu konuda çelişkili haberler var." yanıtını verdi.

Haq, İsrail'in bu konudaki eylemleri hakkında yorum yapmayacaklarını belirterek, odaklandıkları noktanın ateşkes ihtiyacı olduğu ve tarafları da buna zorladıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) İsrail hava savunma sistemleriyle silahlandırılmasıyla ilgili soruya da Haq, bu konuda Genel Sekreterin BM haftasında Kıbrıs üzerine taraflarla yaptıkları görüşmelerden sonra yayımladığı açıklamaların yeterli olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile yapılan bazı anlaşmalar kapsamında Güney Kıbrıs'ın silahlandırılmasının adada gerilime ve tedirginliğe neden olduğunu söylemişti.

Tatar, endişelerini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de aktardıklarını belirterek, "Rum tarafı, barış ve istikrar istediğini söylüyor ama sürekli silahlanma yapıyor." açıklamasında bulunmuştu.