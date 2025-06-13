BM: Gazze'nin Orta ve Güneyinde İnternet Bağlantısı Kesildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, İsrail'in saldırılarının ve ablukasının devam ettiği Gazze'nin orta ve güney bölgelerine internet sağlayan herhangi bir bağlantının kalmadığını belirtti.

Tremblay, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Tremblay, "Yoğun düşmanlıkların ardından dün Gazze'nin orta ve güneyi, son fiber kablo güzergahının kesilmesiyle internet veya veri bağlantısından mahrum kaldı." ifadesini kullandı.

Söz konusu bölgelerde internet bağlantısını ne kadar hayati olduğunu vurgulayan Tremblay, "Sadece birkaç saat önce İsrail ordusu sosyal medyada, insanların belirli alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunan bir uyarı yayımladı. Ancak Gazze'deki çoğu insanın bu duyuruya erişmesinin bir yolu yok." diye konuştu.

Tremblay, BM'nin bölgedeki koordinasyon ortaklarının, bu kabloları tamir etmek istediğini ancak nisan ayından yana bu konudaki 20'den fazla talebin İsrail tarafından reddedildiğini vurguladı.

Gazze'ye yönelik ablukanın devam ettiğine dikkati çeken Tremblay, dün İsrail'in insani yardım için yapılan 18 girişimin 8'ini reddettiğini, kalan 10 girişimin 4'ünün ise başka engeller nedeniyle iptal edildiğini kaydetti.

Tremblay ayrıca, yiyecek almak için bekleyen bazı Filistinli sivillerin "İsrail güçleri tarafından vurulduğu", bazılarının ise "kamyonlar tarafından ezildiği" bilgilerini paylaştı.