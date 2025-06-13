BM: Gazze'nin Orta ve Güneyinde İnternet Bağlantısı Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırılarının ve ablukasının devam ettiği Gazze'nin orta ve güney bölgelerinde internet sağlayan bağlantıların kalmadığını açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, bölgelerde internetin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, İsrail'in saldırılarının ve ablukasının devam ettiği Gazze'nin orta ve güney bölgelerine internet sağlayan herhangi bir bağlantının kalmadığını belirtti.

Tremblay, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Tremblay, "Yoğun düşmanlıkların ardından dün Gazze'nin orta ve güneyi, son fiber kablo güzergahının kesilmesiyle internet veya veri bağlantısından mahrum kaldı." ifadesini kullandı.

Söz konusu bölgelerde internet bağlantısını ne kadar hayati olduğunu vurgulayan Tremblay, "Sadece birkaç saat önce İsrail ordusu sosyal medyada, insanların belirli alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunan bir uyarı yayımladı. Ancak Gazze'deki çoğu insanın bu duyuruya erişmesinin bir yolu yok." diye konuştu.

Tremblay, BM'nin bölgedeki koordinasyon ortaklarının, bu kabloları tamir etmek istediğini ancak nisan ayından yana bu konudaki 20'den fazla talebin İsrail tarafından reddedildiğini vurguladı.

Gazze'ye yönelik ablukanın devam ettiğine dikkati çeken Tremblay, dün İsrail'in insani yardım için yapılan 18 girişimin 8'ini reddettiğini, kalan 10 girişimin 4'ünün ise başka engeller nedeniyle iptal edildiğini kaydetti.

Tremblay ayrıca, yiyecek almak için bekleyen bazı Filistinli sivillerin "İsrail güçleri tarafından vurulduğu", bazılarının ise "kamyonlar tarafından ezildiği" bilgilerini paylaştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı

Milli futbolcuların İspanya maçında kendisinden istedikleri şeye bakın
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.