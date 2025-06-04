BM: Gazze'nin Kuzeyinde Tek Bir Hastane Kalmadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in bombalamaya devam ettiği Gazze'nin kuzeyinde "tek bir hastane bile kalmadığını" belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısında gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmelerle ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya hastanesinde kalan personel ve hastaların pazartesi günü tahliye edildiğini bildiren Dujarric, "Sonuç olarak, bugün Gazze'nin kuzeyindeki tek bir hastane bile faaliyette değil." dedi.

Dujarric, İsrail'in saldırıları sonucu, Gazze genelinde son 3 haftada 100 binden fazla Filistinli sivilin zorla yerinden edildiğini belirtti.

BM yetkililerinin Gazze'deki El Halil Hastanesini ziyaret ettiklerini söyleyen Sözcü Dujarric, bu sağlık tesisinde antibiyotikler dahil, kritik malzemelerin kıtlığı nedeniyle "önlenebilir ölümlerin yaşandığını" vurguladı.

Gazze'ye insani yardım kamyonlarının girişi

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM tarafından Gazze'ye ulaştırılmak üzere Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na yardım göndermeye devam edildiği ancak İsrail'in engellemelerinin sürdürdüğü bilgilerini paylaştı.

Dujarric, Gazze'deki sivil halk için en temel ihtiyaç olan içme suyunu taşıyan bazı kamyonların bile İsrail tarafından geçişinin engellendiğini ifade etti.

Öte yandan, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın bölgede yaptığı insani yardımların sayısı konusunda yorum yapmak istemeyen Dujarric, şunları söyledi:

"Gazze'de birinci elden haber yapacak daha fazla gazetecinin olmasının en iyisi olacağını düşünüyorum. Ancak açık olalım, İsrail yetkilileri bir dağıtım kanalını kolaylaştırırken diğerini engelliyor."