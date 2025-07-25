BM, Gazze İnsani Yardım Vakfı ile İşbirliğine Açık

NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'ın İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na mektup göndererek, BM'nin gerekli ilkeleri karşılayan herkesle çalışmaya hazır olduğunu bildirdiği duyuruldu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fletcher'ın İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na mektup gönderdiğini teyit edebileceğini belirten Tremblay, "Mektupta BM'nin, Gazze'de çaresizce ihtiyaç duyulan insani yardımların insanlara ulaştırılmasını sağlamak amacıyla her türlü ortakla işbirliği yapmaya hazır olduğu yinelendi." ifadesini kullandı.

Fletcher'ın BM'nin böyle bir ortaklığın ancak küresel olarak kabul edilmiş insanlık, tarafsızlık, yansızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygun olması gerektiğinin altını çizdiğini aktaran Tremblay, bu ilkelerin etkili insani müdahalenin temelini oluşturan toplumsal kabul ve güvenin tesis edilmesi açısından hayati önemde olduğunun vurgulandığını ifade etti.

Tremblay, "Fletcher, mümkün olan en fazla sayıda insana ulaşmak ve yaygın acıları hafifletmek için zarar vermeden nasıl hareket edilebileceği konusunda diyaloğu memnuniyetle karşıladığını belirtti." diye konuştu.

Fletcher'ın halihazırda İsrail makamları tarafından yardımların ulaştırılmasına getirilen çeşitli kısıtlamaların BM'nin sahadaki müdahale kapasitesini ciddi şekilde engellemeye devam ettiğinin altını çizdiğini belirten Tremblay, Fletcher'ın insani yardım çalışanlarının yardımı güvenli ve etkili şekilde ulaştırabilmeleri için önlerinin açılması gerektiğini vurguladığını kaydetti.

Gazze'deki meslektaşlarından edindiğini bilgiyi aktaran Tremblay, durumun çok hızlı şekilde kötüleştiği uyarısında bulundu.

Tremblay, dün Gazze içinde insani yardım operasyonlarını koordine etmeye yönelik 15 girişimden yalnızca 5'inin hayata geçirilebildiğini bildirdi.