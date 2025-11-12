Haberler

BM, Gazze için insani yardımları artırmaya devam ediyor

Birleşmiş Milletler, Gazze'de kısıtlamalara rağmen insani yardımları artırmaya çalıştığını duyurdu. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Zikim Sınır Kapısı'nı insani yardım geçişine açacağını bildirdi. BM, engellerin kaldırılmasının gerekliliğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de birçok kısıtlamaya rağmen BM'nin insani yardımları arttırmaya devam ettiğini belirterek, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Zikim Sınır Kapısı'nı insani yardım geçişi için açacağını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze'de birçok kısıtlamaya rağmen BM'nin insani yardımları arttırmaya devam ettiğini ifade eden Dujarric, "Biz ve ortaklarımız, tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde müdahaleyi mümkün olan en kısa sürede genişletebilmemiz için bu engellerin kaldırılması gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Dujarric, bununla birlikte İsrailli yetkililerin İsrail ile Kuzey Gazze arasındaki Zikim Sınır Kapısının insani yardım kargoları için yeniden açılacağını bildirdiğini söyledi.

Gazze içindeki Zikim'e giden yolun yeniden açılması için son haftalarda onarmaya çalıştıklarını dile getiren Dujarric, "Şu anda olası patlayıcı tehlikeler de dahil olmak üzere yol üzerinde son kontrolleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Dujarric, insani yardım kargolarının İsrail'de kamyonlardan indirilerek başka bir yerde kontrolden geçirileceği ve farklı günlerde Gazze'ye gidecek kamyonlara yeniden yükleneceği bilgisini paylaştı.

Bir gazetecinin İsrail'in uygulayacağı bu sürecin "karmaşık" ve ateşkes anlaşmasına aykırı olup olmadığı sorusuna ise Dujarric, "Sürecin karmaşıklığına dair ifadenin yetersiz kaldığını düşünüyorum." diye cevap verdi.

Dujarric, "İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir yol bulmak istiyoruz. Bunu basitleştirmenin yollarını aramaya devam ediyoruz. Kargonun en kısa sürede sınır kapısında kontrol edilmesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yerinden edilmiş insanların güneyden kuzeydeki bölgelere göç etmeye devam ettiğini de aktaran Dujarric, bu hareketleri takip eden BM ortaklarının geçen hafta yaklaşık 4 bin geriye dönüş kaydettiğini belirtti.

Dujarric, "Barınak ve kışlık malzeme dağıtımı artsa da, ihtiyaçlar hala çok büyük ve bunları gerekli ölçekte karşılamak için çok daha fazla yardıma ihtiyaç duyuluyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
