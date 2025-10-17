BM, Gazze için geçiş noktalarının açılması için görüşmeler yürütüyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Refah Sınır Kapısı dahil mümkün olduğunca çok sayıda geçiş noktasının açılması için ilgili tüm aktörlerle görüşmelerin yürütüldüğünü bildirdi.

Laerke ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'den varılan ateşkesle birlikte bölgeye giriş yapan yardım tırlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laerke, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından arabuluculara sunulan rakamları aktardı.

Laerke, bu rakamların, ticari sektör aracılığıyla gönderilen yardım tırları, diğer yardımları ve BM tarafından koordine edilen tırları yansıttığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde 15 Ekim'de 716 tırın girdiğini söyleyen Laerke, bunlardan 623'ünün Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı ve 93'ünün Kissufim Sınır Kapısı'ndan ulaştığını söyledi.

Laerke, 16 Ekim'de toplamda 950 tırın bölgeye ulaştırıldığını, 807'sinin Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı ve 143'ünün Kissufim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını dile getirdi.

"Refah dahil mümkün olduğunca geçiş noktasının açılması için ilgili tüm aktörlerle görüşmeler yürütülüyor"

AA muhabirinin, "Ateşkese rağmen İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın tamamen açılmasına hala izin vermedi. En büyük miktarda yardımın da bu sınır kapısından geçmesi bekleniyor. Burada son durum nedir? Bu sınır kapısının tamamen açılması için görüşmeler devam ediyor mu?" sorusunu yanıtlayan Laerke, "Refah Sınır Kapısı dahil mümkün olduğunca çok sayıda geçiş noktasının açılması için ilgili tüm aktörlerle görüşmeler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Laerke, henüz açılmayan sınır geçişlerinin, İsrailli yetkililer açmadığı için kapalı olduğunu vurgulayarak, Gazze içinde kullanılacak yolların onarıma ihtiyaç duyduğunu ve buradaki patlamamış mühimmatların temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyine yakın geçişlerin açılmasının önemine işaret eden Laerke, "Çünkü kıtlık orada başladı. Bu kıtlığın gidişatını tersine çevirmek için bu geçişleri işlevsel hale getirmek çok önemli. Böylece önceden konumlandırılmış yüzlerce, on binlerce tonluk yardımı ulaştırabiliriz." dedi.

DSÖ Sözcüsü Jasarevic ise tüm olası sınır geçişlerinin açık olması gerektiğine işaret ederek, bunun tıbbi malzemelerin ulaştırılması ve tıbbi tahliyeler açısından önemli olduğunu bildirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.