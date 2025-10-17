Haberler

BM, Gazze için geçiş noktalarının açılması için görüşmeler yürütüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi sözcüsü Jens Laerke, Refah Sınır Kapısı dahil birçok geçiş noktasının açılması için ilgili aktörlerle görüşmelere devam edildiğini duyurdu. Gazze'ye yardım ulaştırma çabaları sürerken, sınır geçişlerinin açılması kritik öneme sahip.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Refah Sınır Kapısı dahil mümkün olduğunca çok sayıda geçiş noktasının açılması için ilgili tüm aktörlerle görüşmelerin yürütüldüğünü bildirdi.

Laerke ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'den varılan ateşkesle birlikte bölgeye giriş yapan yardım tırlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laerke, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından arabuluculara sunulan rakamları aktardı.

Laerke, bu rakamların, ticari sektör aracılığıyla gönderilen yardım tırları, diğer yardımları ve BM tarafından koordine edilen tırları yansıttığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde 15 Ekim'de 716 tırın girdiğini söyleyen Laerke, bunlardan 623'ünün Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı ve 93'ünün Kissufim Sınır Kapısı'ndan ulaştığını söyledi.

Laerke, 16 Ekim'de toplamda 950 tırın bölgeye ulaştırıldığını, 807'sinin Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı ve 143'ünün Kissufim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını dile getirdi.

"Refah dahil mümkün olduğunca geçiş noktasının açılması için ilgili tüm aktörlerle görüşmeler yürütülüyor"

AA muhabirinin, "Ateşkese rağmen İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın tamamen açılmasına hala izin vermedi. En büyük miktarda yardımın da bu sınır kapısından geçmesi bekleniyor. Burada son durum nedir? Bu sınır kapısının tamamen açılması için görüşmeler devam ediyor mu?" sorusunu yanıtlayan Laerke, "Refah Sınır Kapısı dahil mümkün olduğunca çok sayıda geçiş noktasının açılması için ilgili tüm aktörlerle görüşmeler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Laerke, henüz açılmayan sınır geçişlerinin, İsrailli yetkililer açmadığı için kapalı olduğunu vurgulayarak, Gazze içinde kullanılacak yolların onarıma ihtiyaç duyduğunu ve buradaki patlamamış mühimmatların temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyine yakın geçişlerin açılmasının önemine işaret eden Laerke, "Çünkü kıtlık orada başladı. Bu kıtlığın gidişatını tersine çevirmek için bu geçişleri işlevsel hale getirmek çok önemli. Böylece önceden konumlandırılmış yüzlerce, on binlerce tonluk yardımı ulaştırabiliriz." dedi.

DSÖ Sözcüsü Jasarevic ise tüm olası sınır geçişlerinin açık olması gerektiğine işaret ederek, bunun tıbbi malzemelerin ulaştırılması ve tıbbi tahliyeler açısından önemli olduğunu bildirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
200 liranın üstünde imzası olan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.