BM: Gazze, Gazeteciler İçin En Ölümcül Bölge

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, dünyada gazeteci cinayetlerinin %90'ının aydınlatılamadığını ve Gazze'nin şimdiye kadar tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer olduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), dünyadaki gazeteci cinayetlerinin yaklaşık 10'da 9'unun hala aydınlatılamadığını, Gazze'nin şimdiye kadarki tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer olduğu bildirdi.???????

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

2 Kasım'ın "Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sonlandırılması Uluslararası Günü" olarak anılacak olması nedeniyle Dujarric, dünya çapında, özellikle de Gazze Şeridi'nde gazetecilerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri hatırlattı.

Dujarric, "Gazeteci cinayetlerinin neredeyse 10'da 9'u hala aydınlatılamadı. Gazze, şimdiye kadarki tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer oldu." dedi.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in, gazeteci cinayetlerinin "bağımsız ve tarafsız" şekilde soruşturulması çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, cezasızlığın basın özgürlüğüne bir saldırı ve demokrasinin kendisine bir tehdit olduğunu vurguladı.

Dujarric, "Gazeteciler susturulduğunda hepimiz sesimizi kaybederiz" ifadesini kullandı.

İsrail, Gazze'ye iki yıldır devam eden saldırılarında çoğunu doğrudan görevi başında hedef alarak 250'den fazla gazeteciyi öldürmekle suçlanıyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
