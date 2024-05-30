BM: Gazze'deki yerinden edilmiş Filistinliler korkunç hayat şartlarında yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'taki bir okulda 16 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin "korkunç hayat şartlarında" yaşadığını belirtti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde birçoğu pek çok kez olmak üzere yerinden edilen Filistinlilerin verdiği hayat mücadelesine dikkati çekildi.

Filistinlilerin yaşadığı okulun fotoğraflarına yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deyr el-Belah'taki bu UNRWA okulunda halihazırda 16 binden fazla insan yaşıyor. Aileler sınıflarda, koridorlarda ve plastikten yapılan derme çatma barınaklarda yaşıyor.

Kaynakların kıt, kişisel temizlik alanlarının yetersiz ve malzemelerin oldukça kısıtlı olduğu yaşam şartları korkunç."

İsrail ordusunun, yaklaşık 8 aydır havadan saldırılarını ve karadan işgalini sürdürdüğü, sınır kapılarına saldırarak insani yardım girişini büyük ölçüde engellediği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde çoğu birden fazla kez olmak üzere zorla yerinden edilen 2 milyon Filistinli su, gıda ve ilaç sıkıntısı başta olmak üzere çeşitli krizlerle mücadele ediyor.

UNRWA'dan dün yapılan açıklamada, "Zorla yerinden edilme ve korku, insanları ellerinden gelen her yerde sığınacak yer aramaya itiyor ancak Gazze Şeridi'nde güvenlik yok. Aileler temel ihtiyaç malzemelerinin ve uygun yaşam şartlarının bulunmadığı bölgelere kaçıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki "çöp dağlarına" ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, "Burası Deyr el-Belah, baktığınız her yerde bir çöp yığını var." ifadesine yer verilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinli öldürüldü, 81 bin 777 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.