Haberler

BM: Gazze'de nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı yüksek sel riskiyle karşı karşıya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, Gazze'de meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel riski analizine göre, yerinden edilmiş yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı 760'tan fazla yerleşim yerinin yüksek sel riski altında olduğunu açıkladı. BM, insani yardımların ve altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel riski analizlerine göre, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen, yerinden edilmiş yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı 760'tan fazla alanın yüksek sel riski altında olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki şiddetli yağışlar nedeniyle çadırların sular altında kaldığını belirten Haq, BM ve ortaklarının, mümkün olan her yerde kum torbası olarak kullanılmak üzere boş un çuvalları dağıtarak insanlara yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Haq, "Sel riski analizlerine göre, yerinden edilmiş yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı 760'tan fazla yerleşim yeri, sel riskinin en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Bu, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor." dedi.

BM ve ortaklarının, bugün erken saatlerden itibaren 160'tan fazla sel uyarısı üzerine harekete geçtiğini aktaran Haq, farklı bölgelerdeki 16 binden fazla aileyi kapsayan değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Haq, sahadaki ekiplerden daha fazla güncelleme geldikçe bu sayıların artacağının öngörüldüğüne dikkati çekerek, BM ve ortaklarının yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerini temizlemek ve tıkanıklıkları gidermek için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

AA muhabirinin "dar alana sıkışmış Gazzelileri sel riski alanlarından kurtarmak için bir çalışma yapılıp yapılmadığı" sorusuna Haq, "İnsanları daha yüksek rakımlı, yani mümkün olduğunca daha güvenli yerlere taşımaya çalışıyoruz. Ama evet, insanları selden korumak için farklı barınaklar ve farklı altyapı da dahil olmak üzere başka yollara ihtiyacımız var." cevabını verdi.

Haq, İsrail tarafının Gazze'deki sel riski üzerine yardım geçişlerinde herhangi bir kolaylık sağlayıp sağlamadığı sorusunu ise "Bildiğiniz gibi, daha fazla yardım ulaştırmak için her zaman daha fazla desteğe ihtiyacımız var, hala daha fazla geçiş noktasının açılması, daha fazla yolun kullanılabilir olması gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

Gazze'deki muazzam ihtiyaçları karşılamak için insani yardımlara ve operasyonlara ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi veya kaldırılması gerektiğini tekrarlayan Haq, ayrıca çoğu uluslararası sivil toplum kuruluşları ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) uygulanan yasağın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Bu kentte ödemeler artık Bitcoin ile yapılıyor

Nakit para tarih oldu! O kentte ödemeler artık bu yöntemle yapılıyor
title