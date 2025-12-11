BM: Gazze'de nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı yüksek sel riskiyle karşı karşıya

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel riski analizlerine göre, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen, yerinden edilmiş yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı 760'tan fazla alanın yüksek sel riski altında olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze'deki şiddetli yağışlar nedeniyle çadırların sular altında kaldığını belirten Haq, BM ve ortaklarının, mümkün olan her yerde kum torbası olarak kullanılmak üzere boş un çuvalları dağıtarak insanlara yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Haq, "Sel riski analizlerine göre, yerinden edilmiş yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı 760'tan fazla yerleşim yeri, sel riskinin en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Bu, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor." dedi.

BM ve ortaklarının, bugün erken saatlerden itibaren 160'tan fazla sel uyarısı üzerine harekete geçtiğini aktaran Haq, farklı bölgelerdeki 16 binden fazla aileyi kapsayan değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Haq, sahadaki ekiplerden daha fazla güncelleme geldikçe bu sayıların artacağının öngörüldüğüne dikkati çekerek, BM ve ortaklarının yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerini temizlemek ve tıkanıklıkları gidermek için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

AA muhabirinin "dar alana sıkışmış Gazzelileri sel riski alanlarından kurtarmak için bir çalışma yapılıp yapılmadığı" sorusuna Haq, "İnsanları daha yüksek rakımlı, yani mümkün olduğunca daha güvenli yerlere taşımaya çalışıyoruz. Ama evet, insanları selden korumak için farklı barınaklar ve farklı altyapı da dahil olmak üzere başka yollara ihtiyacımız var." cevabını verdi.

Haq, İsrail tarafının Gazze'deki sel riski üzerine yardım geçişlerinde herhangi bir kolaylık sağlayıp sağlamadığı sorusunu ise "Bildiğiniz gibi, daha fazla yardım ulaştırmak için her zaman daha fazla desteğe ihtiyacımız var, hala daha fazla geçiş noktasının açılması, daha fazla yolun kullanılabilir olması gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

Gazze'deki muazzam ihtiyaçları karşılamak için insani yardımlara ve operasyonlara ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi veya kaldırılması gerektiğini tekrarlayan Haq, ayrıca çoğu uluslararası sivil toplum kuruluşları ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) uygulanan yasağın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.