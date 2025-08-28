BM, Gazze'deki Saldırıların Durdurulması Çağrısında Bulundu

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Gazze'deki İsrail saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini açıkladı ve can kayıplarının önlenmesi için acil önlemlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya (ekranlarda) çarşamba günü New York'taki BM Genel Merkezi'nde Filistin meselesi de dahil olmak üzere Ortadoğu hakkında Güvenlik Konseyi'ne video bağlantısı aracılığıyla bilgi veriyor, 27 Ağustos 2025.

BM insani yardım sorumlusu Msuya, can kayıplarını ve kıtlığın yayılmasını önlemek amacıyla Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının derhal ve kalıcı olarak durdurulması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Loey Felipe/BM Fotoğraf/DağıtımXinhua aracılığıyla)

