BM, Gazze'deki Saldırıların Durdurulması Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya (ekranlarda) çarşamba günü New York'taki BM Genel Merkezi'nde Filistin meselesi de dahil olmak üzere Ortadoğu hakkında Güvenlik Konseyi'ne video bağlantısı aracılığıyla bilgi veriyor, 27 Ağustos 2025.

BM insani yardım sorumlusu Msuya, can kayıplarını ve kıtlığın yayılmasını önlemek amacıyla Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının derhal ve kalıcı olarak durdurulması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Loey Felipe/BM Fotoğraf/DağıtımXinhua aracılığıyla)