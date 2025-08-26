BM: Gazze'deki Saldırılara Hesap Verebilirlik Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrailli yetkililerin Gazze'de hastaneleri ve gazetecileri hedef aldığı ve ölümle sonuçlanan olaylarla ilgili soruşturma başlattığını bildirmesine rağmen bunların sonuçlanmadığını belirterek, "Hesap verebilirlik ve adalet çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyı ve burada 5 gazetecinin de öldürülmesini eleştiren Al-Kheetan, "Gazetecilere yönelik kabul edilemez birçok saldırı gördük ve belgeledik. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 247 Filistinli gazeteci öldürüldü. Bu gazeteciler tüm dünyanın gözü kulağıdır ve korunmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Sözcü, bu durumun, gazetecilerin hedef alınmasıyla ilgili birçok soruyu gündeme getirdiğini dile getirerek, tüm bu olayların mutlaka soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin yanı sıra hastanelerin de hedef alınmasının yasak olduğuna işaret eden Al-Kheetan, "İsrail yetkilileri, geçmişte bu tür ölümlerle ilgili soruşturmalar başlattığını duyurdu. Elbette işgalci güç olarak soruşturma yapmak İsrail'in sorumluluğunda ancak bu soruşturmaların sonuçlanması, adaletin sağlanması gerekiyor. Henüz bir sonuç veya hesap verebilirlik önlemi görmedik. Hesap verebilirlik ve adalet çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İsrail ordusu Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.