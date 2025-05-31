BM, Gazze'deki Kıtlığın Önlenebilir Olduğunu Açıkladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde derinleşen insani felaketin ve kıtlığın önlenebilir olduğunu belirtti.

Lazzarini, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Gazze'deki kıtlık durdurulabilir. Bu, siyasi bir irade meselesi. İmkansız bir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönderilen yardımların, yaşanan büyük trajediyi karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan Lazzarini, şöyle devam etti:

"Son iki haftada Gazze'ye giren 900 yardım tırı, bölgenin günlük ihtiyacının yalnızca yüzde 10'undan biraz fazlasını karşılıyor."

İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellediğini hatırlatan Lazzarini, önceki ateşkes dönemlerinde BM'nin günde 600 ila 800 yardım tırını bölgeye ulaştırabildiğini ve bu sayede "insan eliyle oluşturulan kıtlığın kısmen önüne geçildiğini" vurguladı.

Lazzarini, BM'ye görevini yapma ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ederek onurlarını korumalarına imkanı verme çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 54 bin 321 Filistinli hayatını kaybetti, 123 bin 770 kişi yaralandı.