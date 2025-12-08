Haberler

BM'den Gazze'ye insani yardımların yanı sıra personel girişinin de engellendiği uyarısı

Birleşmiş Milletler, Gazze'de insani yardım koşullarının kötüleştiğini ve İsrail'in yardım girişlerini engellediğini açıkladı. BM, bölgede barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının artırıldığını vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de "koşulların hala vahim olduğu" uyarısında bulunarak, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım malzemelerinin yanı sıra yardım personeli girişlerini de engellediğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin Gazze'de "koşulların hala vahim olduğu" konusunda uyardığını belirten Dujarric, İsrail'in insani yardım geçişlerine yönelik kısıtlamaların devam ettiğini ve Gazze'de ihtiyaçların yapılan yardımların çok ötesinde olduğunu vurguladı.

Dujarric, "Bu kısıtlamalar, BM ve ortakları için özellikle zorluklara neden oluyor, soğuk hava koşulları, barınak ve kışlık malzeme ihtiyacını zaten büyük ölçüde artırırken, diğer temel insani ihtiyaç malzemelerini getirme çabaları yetersiz kalıyor." diye konuştu.

İnsani yardım malzemelerinin yanı sıra Gazze'ye yönelik personel erişim ve hareket kısıtlamalarının da "ciddi bir sorun" olmaya devam ettiğine dikkati çeken Dujarric, 13 Ekim ila 4 Kasım'da, 295 taşeron, 28 personel ve 21 sağlık personelinin Gazze'deki BM misyonlarına katılmasının İsrail tarafından engellendiğinin altını çizdi.

Dujarric, "Bu, günde ortalama 7 kişiye denk geliyor. Bu engellemeler insani yardım planlamasını aksatıyor, BM ve ortaklarını liderlik kapasitesini azaltabilecek veya yedek personel bulunamazsa misyonların tamamen iptal edilmesine yol açabilecek son dakika düzenlemeleri yapmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardım malzemeleri ve hizmetlere yönelik engellerin kaldırılması çağrısını tekrarlayan Dujarric, BM ve ortaklarının, tüm zorluklara rağmen barınak, gıda, eğitim ve sağlık alanında çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Haberler.com
