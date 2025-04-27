BM, Gazze'deki İnsani Durumu Kritik Olarak Değerlendiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, Gazze'de gelecek günlerin kritik olacağını belirterek, "Bugün, Gazze'de insanlar hayatta kalamıyor." dedi.

BM'nin "UN News" sitesindeki haberine göre, Whittall, Gazze'de gazetecilere mülakat verdi.

Whittall, "Gazze'de gelecek günler kritik olacak. Bugün, Gazze'de insanlar hayatta kalamıyor. Bombalar ve mermilerle öldürülmeyenler yavaşça ölüyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de insani yardım kuruluşlarının, tedarik hatlarının yok olması nedeniyle sivillerin artan ihtiyaçları karşılayamadığını aktaran Whittall, hastanelerin yetersiz kaldığını, tıbbi malzemelerin de tükenmek üzere olduğunu kaydetti.

Whittall, yerinden edilen ailelerin barınacak yerinin kalmadığına dikkati çekerek, katı atıkların sokaklarda biriktiğini, temizlemek için malzeme olmadığını da belirtti.

Yakıt olmadan kurtarma çalışmalarının "imkansız olduğunu", okulların yıkıldığını ya da kullanılamaz halde olduğunun altını çizen Whittall, "Gazze'de bugün hiçbir yer güvenli değil." şeklinde konuştu.

"Sınır tanımayan bir savaş" benzetmesi

"Siviller gibi insani yardım personeli, ilk yardım ekipleri ve gazeteciler de korunmalı ancak sınır tanımayan bir savaşta öldürülüyoruz." diye konuşan Whittall, Gazze'deki durumun savaşa dahi benzemediğini vurguladı.

Whittall, "Gazze'deki insanlar bana bunun, gazeteciler tarafından her gün kayıt altına alınarak Filistinlilerin hayatının herkesin gözü önünde, apaçık kasıtlı olarak yok edilmesi gibi hissettirdiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

İnsani yardımın engellenmesinin silah olarak kullanıldığına dikkati çeken Whittall, "İnsani yardımdan yoksun bırakmak meşrulaştırılamaz ve bu asla silah olarak kullanılmamalı." dedi.

Whittall, insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Gazze'de çocuklarda yetersiz beslenme oranı artıyor

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde muayene edilen yaklaşık 1300 çocuğun 80'inde akut yetersiz beslenme görüldüğü kaydedilmişti.

Açıklamada, Gazze'de gıdanın ciddi oranda azaldığı, özellikle çocuklarda yetersiz beslenmenin hızlı artış gösterdiği vurgulanmıştı.