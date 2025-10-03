BM: Gazze'deki Durum İyileşmiyor, Sivil Kayıplar Artıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de süren saldırıları nedeniyle durumun gittikçe kötüleştiğini, ölümlerle birlikte sivil konut bölgelerinde büyük yıkımlara da sebep olmaya devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, sahada bulunan BM insani yardım görevlilerinin, Gazze'nin kuzeyinde durumun gittikçe kötüleştiğini aktardığını belirterek, İsrail'in devam eden ağır bombardımanlarının sivil kayıplarla birlikte konut bölgelerinde büyük yıkımlara neden olduğunu söyledi.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu birçok sivilin yanı sıra dün hastaneye gitmek için otobüs beklerken 1 yardım çalışanının öldüğünü, 4 yardım çalışanının da ciddi şekilde yaralandığını bildiren Dujarric, 8 Ekim'den bu yana Gazze'de 376'sı BM görevlisi olmak üzere en az 562 yardım çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

"Yüzbinlerce insan sürekli yerinden edilme nedeniyle bitkin düştü"

Dujarric, İsrail'in Gazze kentine yönelik saldırılarına devam ettiğine işaret ederek, "Ortaklarımız, yüzbinlerce insanın hala kuzeyde mahsur kaldığını, çoğunun yer değiştirmeye imkanı olmadığını veya sürekli yerinden edilme nedeniyle bitkin düştüğünü bildiriyor." dedi.

Yerinden edilen birçok ailenin de şu anda Şifa Hastanesi otoparkında yaşadığını aktaran Dujarric, aralarında hamile kadınların da bulunduğu çoğu çocuk bu insanların iki haftadan uzun bir süredir hiçbir destek almadan yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Dujarric, "Sağlık görevlileri, personelin çoğunun ya güneye kaçtığını ya da devam eden saldırılar nedeniyle işe gelmekten çok korktuklarını belirtiyor. BM olarak yardım ve acil müdahale ekipleri de dahil olmak üzere sivillerin her zaman korunması ve işgalci güç olan İsrail'in sivillerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlama yükümlülüğü olduğunu hatırlatıyoruz." diye konuştu.