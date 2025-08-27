BM, Gazze'deki Açlık Krizi İçin Acil Eylem Çağrısı Yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi (UNISPAL), İsrail'in saldırıları ve insani yardımların girişini engellemesi sonucu Gazze'de oluşan açlık ve kıtlığa son vermek için acil eylem çağrısında bulundu.

UNISPAL resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yarım milyondan fazla insanın açlık ve ölümle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

Açıklamada, "Gazze Kıtlığı" olarak adlandırılan durumun giderek kötüleştiğine işaret edilerek, "Bu insan kaynaklı felaket, İsrail'in iki yıldır neredeyse tamamen Gazze'yi yok etmesi ve abluka altına alması, gıda üretim kapasiteleri ve diğer tüm geçim kaynakları da dahil olmak üzere sivil altyapıyı yok eden amansız askeri saldırılarının ardından geldi." denildi.

UNISPAL'ın işgalci güç İsrail'in Filistin halkına karşı kasıtlı olarak uyguladığı bu yoksunluk ve açlığı şiddetle kınadığı belirtilen açıklamada, "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Devletler, bu felakete ve yasa dışı duruma bir bütün olarak hızla son vermek için yasal yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gecikmeden harekete geçmelidir." şeklinde çağrı yapıldı.

"Kasıtlı olarak tasarlanmış bir felaket"

Açıklamada, Gazze'deki krizin "kasıtlı olarak tasarlanmış bir felaket" olduğuna vurgu yapılarak, "Altyapı yıkıldı, yardımlar engelleniyor veya manipüle ediliyor, çocuklar tedavi edici gıda ve zenginleştirilmiş süt eksikliğinden mahrum bırakılıyor." ifadelerine yer verildi.

UNISPAL'ın Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ile Gazze'nin tüm bölgelerine tam ve engelsiz insani yardım erişimi için uluslararası kaynakların hızla seferber edilmesi talebinin dile getirildiği açıklamada, yardımları engelleyen ve sivilleri hedef alan sorumluların da hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Hareketsiz geçen her gün, Filistin halkının acılarını ve hayatta kalma mücadelesini derinleştiren ve Gazze'yi daha da büyük bir yıkıma sürükleyen bir terör günüdür. Hareketsizlik için hiçbir gerekçe yoktur. Uluslararası toplumun müdahale etme konusunda yasal ve ahlaki bir yükümlülüğü vardır. Bir halkın kasıtlı olarak aç bırakılması, hemen durdurulması gereken bir suçtur." değerlendirmesi yapıldı.

BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.