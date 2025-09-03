BM, Gazze'de Yerinden Edilenlerin Sayısının 82 Bini Aştığını Açıkladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail'in artan saldırıları nedeniyle 14-31 Ağustos'ta 82 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York BM Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında Gazze'deki son durumla ilgili bilgi verdi.

İsrail'in Gazze'de artan saldırıları nedeniyle kitlesel zorla yerinden edilmelere ve kötüleşen insani koşullara dikkati çeken Dujarric, "BM personeli ve ortaklarımız, 14-31 Ağustos tarihlerinde 82 binden fazla yeni yerinden edilmenin kaydedildiğini, bunlardan 30 bininin kuzeyden güneye göç ettiğini bildiriyor." dedi.

Dujarric, bu bölgelerdeki koşulların içler acısı ve aşırı kalabalık olduğunu belirterek, insanların enkazların ve atıkların içinde veya yakınlarında yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

"Artan sağlık riskleri ortaya çıkıyor"

Bölgedeki sıcaklıkların sağlıksız koşulları artırdığını, yaygın kemirgen ve böcek istilasına yol açtığına işaret eden Dujarric, "Bunun sonucunda çocuklarda cilt döküntüleri oluşmasıyla birlikte artan sağlık riskleri ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, İsrail'in saldırılarına rağmen birçok hanenin yüksek maliyetler ve güvenli bir yerin olmaması nedeniyle taşınamadığının, zorla yerinden edilmelerden özellikle yaşlıların ve engellilerin etkilendiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini kısıtlamaya devam ettiğine dikkati çeken Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, dün planlanan 16 insani yardım görevinden sadece 5'ine İsrail makamlarının izin verdiğini ancak yine de sınır kapılarında aşırı gecikmelere neden olduklarını söyledi.

Dujarric, İsrail'in engelleme çabalarına rağmen BM ve ortaklarının 17-30 Ağustos tarihlerinde sınır kapılarından konvoylar aracılığıyla 6 bin 900 ton buğday unu, gıda paketi ve toplu gıda malzemesini geçirmeyi başardıkları bilgisini paylaştı.