BM: Gazze'de yerinden edilen Filistinliler temel ihtiyaçlardan yoksun

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin temel ihtiyaç malzemelerinin ve uygun yaşam şartlarının bulunmadığı bölgelere kaçmak zorunda kaldığını bildirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Zorla yerinden edilme ve korku, insanları ellerinden gelen her yerde sığınacak yer aramaya itiyor ancak Gazze Şeridi'nde güvenlik yok. Aileler temel ihtiyaç malzemelerinin ve uygun yaşam şartlarının bulunmadığı bölgelere kaçıyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki "çöp dağlarına" ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı açıklamada, "Burası Deyr el-Belah, baktığınız her yerde bir çöp yığını var." ifadesine yer verildi.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den faza Filistinli yaralanmıştı.