BM: Gazze'de Soykırım ve İnsani Kriz Yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde "yıkım, yerinden edilme ve açlık" yaşandığını belirtti.

UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki sivillerin 2 yıldır "bitmek bilmeyen yıkım, bombardıman, korku ve açlık" içerisinde yaşadığı" vurgulandı.

"Hüzün ve derin bir acı: Gazze'deki çoğu kişi için gerçek bu. İki uzun yıl boyunca insanlar yıkım, yerinden edilme, bombardıman, korku, ölüm ve açlıktan başka bir şey görmedi." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, "Artık acı, yıkım, ölüm ve korku milyonlarca insanın günlük yaşamının bir parçası haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

UNRWA, Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Artık silahların her yerde susması gerekiyor. Temel insani yardımlar, hiçbir engelle karşılaşmadan Gazze'ye ulaştırılmalı." çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 583 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 549 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 542 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 605'e çıktı, yaralıların sayısı da 19 bin 124 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.