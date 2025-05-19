BM: Gazze'de Son 4 Günde 97 Bin Kişi Yerinden Edildi

BM: Gazze'de Son 4 Günde 97 Bin Kişi Yerinden Edildi
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle son 4 günde 97 binden fazla insanın yerinden edildiğini bildirdi. IOM, derhal ateşkes çağrısı yaparak insani yardımların insan hareketlerini etkilememesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gazze'de sadece son 4 günde 97 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki zorla yerinden edilmelere ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İsrail'in tahliye talepleri nedeniyle Gazze'de sürekli yerinden edilmelerin yaşandığı kaydedilen paylaşımda, "Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi. İnsani yardım, asla insanların hareketini etkilemek için kullanılmamalı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, IOM'un, Gazze'de yerinden edilmiş topluluklara yardım etmek için ortaklarıyla birlikte hazır olduğuna işaret edilerek, "Hemen ateşkes sağlanmalı. Çalışmak için tam, güvenli ve sürdürülebilir erişime ihtiyaç duyuyoruz." denildi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlamış, Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurmuştu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek.

İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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