BM: Gazze'de Son 36 saatte En Az 250 Kişi Hayatını Kaybetti

BM: Gazze'de Son 36 saatte En Az 250 Kişi Hayatını Kaybetti
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü ablukayı ve son 36 saatte en az 250 kişinin öldüğünü açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, son günlerde 45 çocuğun da hayatını kaybettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali ve tam ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi'nde son 36 saatte en az 250 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, günlük basın toplantısına gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) son raporlarını paylaşan Tremblay, "İnsani İşler Koordinasyon Ofisi bize, Gazze Şeridi'nde gece boyunca yoğun düşmanlıkların devam ettiğini, birçok Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını, kitlesel yerinden edilmeler ve ek yıkımların yaşandığını söylüyor." ifadelerine yer verdi.

"Gazze Sağlık Bakanlığına göre, son 36 saatte en az 250 kişinin öldürüldüğü bildirildi." diyen Tremblay ayrıca, Gazze'de son 2 günde "en az 45 çocuğun öldürüldüğü" bilgisini paylaştı.

Tremblay, Gazze'nin kuzey bölgesindeki hastanelere 150'den fazla yaralının ulaştırıldığını söylerken, kurtarma ekiplerinin bu bölgede birçok yere yardım götüremediğini belirtti.

İsrail'in son saldırıları sonucu Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin de işlevsiz hale geldiğini aktaran Stephanie Tremblay, nöroşirürji, kalp bakımı ve kanser tedavisi gibi hizmetleri sunabilen son hastanenin artık bu hizmetleri veremeyeceğini vurguladı.

Gazze'ye tüm geçişler 75 gündür kapalı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, İsrail'in Gazze'ye gönderilen insani yardımlara yönelik tam abluka uygulamasının devam ettiğini açıkladı.

Tremblay, "Gazze'ye tüm geçişler 75 gündür kargo girişi için kapalı. Biz ve insani yardım ortaklarımızın hareketleri ciddi şekilde kısıtlandı. Bu durum, muazzam ihtiyaçlara yanıt verme kapasitemizi engelliyor." dedi.

Buna rağmen, Filistinliler için kurulan mutfaklardan bazılarının hala işlevsel olduğunu belirten Tremblay, Gazze'de toplum üyelerinin kalan son gıda stoklarını birbirleriyle paylaştığını aktardı.

Tremblay ayrıca, insani yardım topluluklarının Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması, acilen ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması, sivillerin korunması ve ateşkesin "derhal yeniden sağlanması" çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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