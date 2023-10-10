BM: Gazze'de son 24 saatte yerinden edilen kişi sayısı 180 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde yerinden edilenlerin sayısının 180 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

UNRWA'nın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, 7 Ekim'de başlayan Filistin- İsrail çatışmasının ardından kitlesel olarak yerinden edilen Gazzelilerin sayısının daha da artması bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 180 bin kişiden yaklaşık 137 bin 500'ü, Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki 83 UNRWA okuluna sığındı.

Öte yandan Dünya Gıda Programı (WFP) koordinasyonunda yerinden edilenlere de ekmek dağıtımı yapıldı.

İsrail Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.