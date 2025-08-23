BM: Gazze'de Kıtlık İlanı Utanç Verici

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze kentinde kıtlık ilan edilmesinin "herkes için bir utanç anı" olduğunu söyledi.

Fletcher, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Eğer izin verilseydi, bu kıtlığı önleyebilirdik. Bu kıtlık karşısında dünyanın daha acil şekilde eyleme geçmesi gerekiyor. Dünya, bu durumdan utanç duyup daha iyisini yapmaya çalışmalıdır" dedi.

Kıtlığın varlığını belirlemekten sorumlu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) komitesi, cuma günü Gazze kentinde an itibarıyla kıtlık yaşandığını ve bu durumun önümüzdeki haftalarda Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine de yayılmasının beklendiğini doğruladı.

Fletcher, Cenevre'deki basın toplantısında, "Lütfen IPC raporunu baştan sona okuyun. Üzüntü ve öfkeyle okuyun. Kelimeler ve rakamlar olarak değil, isimler ve hayatlar olarak okuyun. Bunun reddedilemez bir kanıt olduğundan şüphe duymayın" diye konuştu.

Fletcher, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ve ona ulaşabilecek herkesten istediğim tek şey: Yeter. Ateşkesi gerçekleştirin. Kuzey ve güneydeki tüm sınır kapılarını açın. Gıda ve diğer malzemeleri engelsiz ve gerektiği gibi büyük ölçekte içeri sokmamıza izin verin" ifadelerini kullandı.