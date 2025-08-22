BM, Gazze'de Kıtlık İlan Etti

Birleşmiş Milletler, İsrail'in ele geçirmek için kara harekatı başlattığı Gazze kenti ile ilgili "kıtlık" ilan etti. Şehirdeki beş yaş altı 41 bin çocuk büyük hayati tehlike altında. Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez Gazze Şeridi'nde bir bölge ile ilgili olarak kıtlık ilan etti.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Roma'da yapılan açıklamada, Gazze kentinin içi ve çevresinde yaşayan yarım milyondan fazla insanın kıtlık yaşadığı ve bu durumun önümüzdeki haftalarda Deyr el Belah ve Han Yunus bölgelerinde de etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

WFP ilgili açıklamasını, belli ülke ve bölgelerde düzenli olarak analiz çalışmaları yapan "Food Security Phase Classification"ın (Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması) uzmanları tarafından hazırlanan raporlara dayandırıyor.

132 bin çocuk açlık sebebiyle hayati tehlike altında

Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması uzmanlarının söz konusu raporu, sadece Gazze kentinde, beş yaş altında 132 bin çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu ve bunlardan 41 bininin durumuna acil müdahale edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Uzmanların geçen Mayıs ayında yayımladıkları raporda, bu sayı 20 bin olarak duyurulmuştu.

Bir Ortadoğu ülkesinde tarihte ilk kez kıtlık ilan edildiğini bildiren BM, "Ateşkesin acilen yürürlüğe girmesi ve çatışmaların sona ermesi, insan hayatının kurtarılabilmesi için yapılması şart olan büyük çaplı yardımlar için çok büyük öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise konuya dair açıklamasında "Gazze'de kıtlık yok" görüşünü savundu.

Kıtlık ilanı ne zaman yapılıyor?

Birleşmiş Milletler tarafından bir bölgede kıtlık ilan edilebilmesi için üç kriterin gerçekleşmesi gerekiyor: İlgili bölgedeki hanelerin en az yüzde 20'sinde aşırı gıda eksikliği, çocukların en az yüzde 30'unun aşırı beslenme yetersizliği ve her on bin kişiden günde iki yetişkin ya da dört çocuğun açlık veya açlığa bağlı hastalıktan hayatını kaybetmesi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecileri bilgilendiren WFP'den Jean-Martin Bauer, söz konusu üç koşulun da şu an Gazze kentinde gerçekleştiğini belirtti.

Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması bir bölge ya da ülkedeki beslenme durumunu beş basamağa ayırıyor. En kötü durumu yansıtan beşinci basamak, "Felaket/Kıtlık" olarak nitelendiriliyor. Onun altındaki basamaklardaki durumlarda, söz konusu yerde bir açlık krizi yaşandığı kabul ediliyor. Gazze Şeridi'nin tamamı için kullanılan tabir ise dördüncü basamağa tekabül eden "Acil Durum".

BM, bir bölge ya da ülke ile ilgili olarak son 15 yılda dört kez kıtlık ilan etmişti. 2011'de Somali'ye ilişkin bu ilanı yapan BM, 2017 ve 2020'de Güney Sudan, 2024'te de Sudan'da kıtlık olduğunu duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde operasyonlarını genişleten İsrail ordusu, bölgeyi tamamen abluka altına almış durumda. BM'nin açıklamalarına göre İsrail, ihtiyaç duyulanın çok altında bir miktarda insani yardımın Gazze Şeridi'ne girişine izin veriyor.

epd,dpa / ET,CÖ