BM, Gazze'de İnsani Yardım Çabalarının Engellendiğini Açıkladı

Birleşmiş Milletler, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir ay geçmesine rağmen insani yardımların hala bürokratik engellerle karşılaştığını belirtti. BM temsilcileri, yardım operasyonlarının genişletilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladılar.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir ay geçmesine rağmen insani yardımları artırma çabalarının hala engellendiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir ay geçmesine rağmen insani yardımların hala engellendiğini kaydeden Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), insani yardımları artırma çabalarının bürokrasi, kilit insani yardım ortaklarına yönelik devam eden yasaklar, çok az sayıda geçiş ve güzergah nedeniyle engellendiğini belirtiyor." dedi.

Haq, BM ekiplerinin her hareketi önceden İsrail makamları ile koordine etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, "Dün sekiz koordinasyon denemesi yaptık. Bunlardan sadece ikisi tam olarak desteklendi. Diğerleri sahada engellendi veya 10 saate kadar geciktirildi." ifadelerini kullandı.

Tüm zorluklara rağmen, BM ve ortaklarının insani yardım operasyonlarını genişletmek için her fırsatı değerlendirdiğini belirten Haq, Gazze'de hafta sonu 10 yaş altı çocuklara yaklaşık 40 bin kışlık elbise ve ayakkabı dağıtıldığını kaydetti.

Haq, BM ve ortaklarının ayrıca geçen hafta hastanelere ve diğer ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 50 bin battaniye dağıttıkları bilgisini de paylaştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
