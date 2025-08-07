BM, Gazze'de İnsani Durumu 'Felaketin Ötesinde' Olarak Değerlendirdi
BM insani yardım kuruluşları, Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını belirterek, yardım konvoylarına yapılan saldırılar ve sığınma merkezlerindeki artan can kayıplarının endişe verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'in sağlık görevlilerinin bölgeye girişine hala izin vermediği bildirildi.
Kuruluşlar çarşamba günü yayımladıkları basın açıklamasında, İsrail'in çok sayıda sağlık görevlisinin bölgeye girişine hala izin vermediğini bildirdi.
