BM, Gazze'de İnsani Durumu 'Felaketin Ötesinde' Olarak Değerlendirdi

GAZZE, 7 Ağustos (Xinhua) -- BM insani yardım kuruluşları, yardım konvoylarına yönelik saldırılar ve sığınma merkezlerindeki artan can kayıplarıyla birlikte Gazze'deki insani durumun "felaketin de ötesinde" olduğunu duyurdu.

Kuruluşlar çarşamba günü yayımladıkları basın açıklamasında, İsrail'in çok sayıda sağlık görevlisinin bölgeye girişine hala izin vermediğini bildirdi.