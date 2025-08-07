BM, Gazze'de İnsani Durumu 'Felaketin Ötesinde' Olarak Değerlendirdi

BM, Gazze'de İnsani Durumu 'Felaketin Ötesinde' Olarak Değerlendirdi
BM insani yardım kuruluşları, Gazze'deki insani durumun ağırlaştığını belirterek, yardım konvoylarına yapılan saldırılar ve sığınma merkezlerindeki artan can kayıplarının endişe verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'in sağlık görevlilerinin bölgeye girişine hala izin vermediği bildirildi.

GAZZE, 7 Ağustos (Xinhua) -- BM insani yardım kuruluşları, yardım konvoylarına yönelik saldırılar ve sığınma merkezlerindeki artan can kayıplarıyla birlikte Gazze'deki insani durumun "felaketin de ötesinde" olduğunu duyurdu.

Kuruluşlar çarşamba günü yayımladıkları basın açıklamasında, İsrail'in çok sayıda sağlık görevlisinin bölgeye girişine hala izin vermediğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
