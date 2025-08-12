BM, Gazze'de Gazetecilere Acil ve Güvenli Erişim Talep Etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Gazze'ye girişlerini engellediği tüm uluslararası gazeteciler için bölgeye acil, güvenli ve engelsiz erişim hakkı talebinde bulundu.

Al-Kheetan, AA muhabirinin " İsrail'in Gazze'deki saldırılarında son olarak 6 gazeteci daha öldürüldü ve toplam sayı 242'ye ulaştı. Gazze'deki meslektaşlarımız, gerçekleri dünyaya aktarıyordu. Biliyorsunuz, İsrail uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermiyor. Sizce de Gazze'deki gazetecilere saldırı, Gazze'deki gerçeklerin aktarılmasına yönelik de bir saldırı değil mi?" sorusunu yazılı yanıtladı.

İsrail ordusunun 6 Filistinli gazeteciyi çadırlarına saldırarak öldürmesini ve uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etmesini kınadıklarını kaydeden Al-Kheetan, "Tüm gazetecilerin Gazze'ye acil, güvenli ve engelsiz erişim hakkı talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.