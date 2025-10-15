Haberler

BM, Gazze'de Ateşkes Eylülmesine Rağmen İnsani Yardımda Zorluklar Yaşıyor

Birleşmiş Milletler, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese karşın insani yardım akışında zorlandıklarını ve daha fazla yardımın geçişini sağlayacak bir sisteme ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen dün sınır kapılarından gelen insani yardımlar konusunda zorlandıklarını, daha fazla sınır kapısından daha fazla yardım akışını sağlayacak bir sisteme sahip olmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmediği gerekçesiyle İsrail'in insani yardım geçişlerini yarıya indirme kararıyla ilgili Dujarric, BM'nin dün sınır kapılarından gelen yardımlar konusunda zorlandığını söyledi.

Dujarric, "İsrail ile görüşmelerimiz yoğunlaştı ve daha fazla sınır kapısından daha fazla yardım akışını sağlayacak bir sisteme sahip olmayı dört gözle bekliyoruz. Sanırım hala herkes ateşkes yeni sağlandığı için sahadaki gerçeklere uyum sağlamaya çalışıyor." dedi.

İşlerin daha iyi bir hızda ilerlemesini umduklarını belirten Dujarric, Gazze'ye insani yardım girişleriyle ilgili olarak, "Dürüst olmak gerekirse, hala zorluklar ve epey bir kafa karışıklığı var." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Gazze içinde İsrail'in çekildiği alanlarda Hamas ile koordine olup olmadıkları sorusuna da, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi, fiili yetkililerle çalışmak zorundayız ve orada da bunu yapıyoruz." yanıtını verdi.

Söz konusu alanlarda İsrail güvenlik yetkilileriyle güvenlik koordinasyonu yapmak zorunda kalmadıkları için işlerin daha basit olduğunu ekleyen Dujarric, "Dolayısıyla hareketlerimiz çok daha özgür, ancak yolların durumu, molozlar vb. durumlar göz önüne alındığında fiziksel zorluklar devam ediyor." diye konuştu.

ABD medyasında, İsrail'in BM'ye, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes şartlarına göre taahhüt ettiği günlük 600 yardım tırını, Hamas'ın yıkıntıların altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini hemen iade etmediği gerekçesiyle 300'e düşüreceğini belirten bir mektup gönderdiği haberi yer almıştı.

BM yetkilileri söz konusu mektubu dün doğrularken, Gazze'ye insani yardım girişlerinde İsrail tarafından kısıtlamalar getirildiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
