BM: Gazze'de Açlık Krizi Yeni Boyutlara Ulaştı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de açlık krizinin "yeni ve şaşırtıcı" boyutlara ulaştığı konusunda uyarıda bulundu.

WFP Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith, BM günlük basın toplantısına bağlanarak, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze nüfusunun dörtte birinin kıtlıkla mücadele ettiğini bildiren Smith, şiddetli akut yetersiz beslenme vakalarının hızla arttığını, halihazırda neredeyse 100 bin kadın ve çocuğun ciddi akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Smith, "Gazze'deki açlık krizi, yeni ve şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Elimizdeki bilgilere göre halkın üçte biri art arda birkaç gün boyunca hiçbir şey yemiyor." diye konuştu.

İnsani yardımın çoğalması için günde en az 100 tırın Gazze'ye giriş yapması gerektiğinin altını çizen Smith, "Bu ölçekte bir yardım sağlanmadan, sahadaki durumu kontrol etmek son derece zor olacak. Ayrıca, gıda dağıtım noktalarına, yardım konvoylarının güzergahlarına ve hareket halindeki bu konvoylara hiçbir silahlı unsurun yaklaşmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Smith, dün WFP insani yardım konvoyunun hedef alınması çok büyük bir trajedi olarak tanımladı.

"Küçük çocuklar için ölüm riski son derece yüksek"

"Gazze'de herhangi bir değişiklik olmaması halinde insanların ne kadar sürede açlıktan ölebileceğinin" sorulması üzerine Ross Smith, şunları kaydetti:

"Şiddetli akut yetersiz beslenme durumlarında, özellikle küçük çocuklar için ölüm riski son derece yüksek. Bu çocukların hemen tedavi edilmesi gerekiyor. Açlıktan ölen insanlara dair çok sayıda bilgi geliyor. Yetişkin birinin açlıktan ölmesiyle bir çocuğun akut yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmesi çok farklı. Ama şu anda bu vakaların yaşandığına dair hem doğrudan hem dolaylı kanıtlarımız var."

Smith, Gazze'deki nüfusun tamamının halihazırda acil ya da daha üst seviyelerde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu anımsatarak, sahadaki gözlemlerine göre bu oranın daha da artmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.