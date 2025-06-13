BM, Gazze'de Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talep Ediyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, Gazze'de derhal ateşkes ve yeterli insani yardıma erişim sağlanmasını talep eden Genel Kurul kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Fu, perşembe günü alınan kararın, uluslararası toplumun baskın çağrısını yansıttığını, güçlü bir siyasi mesaj gönderdiğini ve BM üyelerinin büyük çoğunluğu arasındaki dayanışma ve fikir birliğini somut biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

İsrail'e Gazze'ye yönelik askeri saldırılarını durdurması çağrısında bulunan Fu, "İsrail Gazze'ye yönelik askeri saldırılarını artırmaya devam ediyor ve her geçen gün çok sayıda masum insan hayatını kaybediyor. Hiçbir bahane sivillerin öldürülmesini asil ya da haklı gösteremez" dedi.

Hayat kurtarmak ve rehineleri evlerine ulaştırmak için en doğru yolun acil ve kalıcı bir ateşkes olduğunu vurgulayan Fu, İsrail'den Gazze'deki tüm askeri operasyonlarını derhal durdurmasını istediklerini belirtti.

BM ve insani yardım kuruluşlarının Gazze'de her an büyük çaplı kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunduğunu kaydeden Fu, buna rağmen Gazze sınırlarındaki depoların, açlık çeken sivillere ulaştırılmak üzere gönderilen ancak bölgeye giriş izni verilmeyen gıdalarla dolu olduğuna işaret etti.

Fu, "İnsanların yaşam kaynaklarına erişim hakkından bu şekilde zorla mahrum bırakılması uluslararası hukuka aykırı. Bu zalimce ve kabul edilemez bir tutum. İnsani yardımın silah olarak kullanılmasına kesinlikle karşıyız. İsrail'i işgalci güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Gazze üzerindeki ablukayı derhal kaldırmaya, insani yardım malzemelerine erişimi tam anlamıyla sağlamaya ve Birleşmiş Milletler ve diğer insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını desteklemeye çağırıyoruz" dedi.

Fu, Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam etmek, insani felaketi hafifletmek ve nihayetinde Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözüme kavuşturulmasını sağlamak üzere uluslararası toplumla el birliği yapacaklarını ifade etti.