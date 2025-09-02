BM, Gazze'de 76 Binden Fazla Zorla Yerinden Edilme Kaydedildi

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle 14 Ağustos'tan bu yana 76 binden fazla yeni yerinden edilme kaydedildiğini açıkladı. Gazze'deki nüfus hareketleri ve insani yardım durumuna dair güncel bilgiler paylaşıldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle 14 Ağustos'tan bu yana 76 binden fazla zorla yeni yerinden edilme hareketinin kaydedildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Gazze'deki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Dujarric, Gazze'de nüfus hareketlerini izleyen BM personeli ve ortaklarının, İsrail'in devam eden saldırıları üzerine insanların kıyılara doğru kaçmaya devam ettiğini, bu bağlamda 14 Ağustos'tan bu yana 76 binden fazla yeni yerinden edilmenin kaydedildiğini belirtti.

Bu göçlerin 23 binden fazlasının Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru gerçekleştiğine dikkati çeken Dujarric, kıyı bölgelerinde oluşan aşırı kalabalık nedeniyle bazı Filistinlilerin İsrail'in "boşaltma emri" verdiği kuzeydeki kıyılara yerleşmeye çalıştığını aktardı.

Dujarric, diğer yandan Gazze'de yetersiz beslenmeye bağlı ölümlerle ilgili günlük raporların da gelmeye devam ettiğini bildirerek, bu çerçevede Gazze içinde insani yardım hareketlerinin İsrail tarafından "ağır bir şekilde" engellenmeye devam ettiğinin de altını çizdi.

