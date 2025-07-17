BM: Gazze'de 737 Binden Fazla Kişi Yerinden Edildi

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Birleşmiş Milletler, Mart ayından bu yana Gazze'de 737 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve sadece 8-15 Temmuz tarihleri arasında 11 bin 500 kişinin yer değiştirdiğini açıkladı. İbadethanelere yönelik saldırıların kabul edilemeyeceği vurgulandı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), mart ayında İsrail'in ateşkesi bozmasından bu yana Gazze'de 737 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay,? günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Tremblay, sadece 8- 15 Temmuz'da Gazze'de 11 bin 500 kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Tremblay, diğer taraftan 18 Mart'ta İsrail'in ateşkesi bozmasından bu yana Gazze'de 737 binden fazla kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Gazze'de hemen hemen herkesin yerinden edildiğine dikkati çeken Tremblay, bazı kişilerin birkaç kez yerinden edildiğini vurguladı.

"İbadethanelere yönelik saldırılar kabul edilemez"

Tremblay, BM Genel Sekreteri'nin Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

İbadethanelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Tremblay, aynı zamanda sığınan insanların hedef alınmaması gerektiğini söyledi.

Tremblay, AA muhabirinin, "Genel Sekreter İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin statüsünün değiştirilmesine ne tepki veriyor?" sorusuna ise bu konuya ilişkin gelişmelerden henüz haberdar olmadığını ifade etti.

BM Sözcü Yardımcısı, "Ancak her zaman tüm ibadethanelerin korunması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi üzerindeki yetkileri El Halil Belediyesinden alarak bölgedeki yasa dışı yerleşim birimlerinden "Kiryat Arba" yönetimine verildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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