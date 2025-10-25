BM: Gazze'de 436.000 Konut Hasar Gördü veya Yıkıldı

GAZZE, 25 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 92'sine tekabül eden 436.000 binanın savaşın başlangıcından bu yana hasar gördüğünü veya yıkıldığını bildirdi.

BM verilerine göre, Gazze Şeridi'nde en az 1,9 milyon kişi çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.