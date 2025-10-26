BM: Gazze'de 436.000 Bina Hasar Gördü
Birleşmiş Milletler, Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin savaş nedeniyle hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladı. Çatışmalar nedeniyle en az 1,9 milyon kişi evlerini terk etti.
GAZZE, 26 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 92'sine tekabül eden 436.000 binanın savaşın başlangıcından bu yana hasar gördüğünü veya yıkıldığını bildirdi.
BM verilerine göre, Gazze Şeridi'nde en az 1,9 milyon kişi çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel