BM: Gazze'de 1500 Aile Yerinden Edildi

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Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine ilişkin tahliye emri sonrası yaklaşık 1500 ailenin yerinden edildiğini ve sağlık tesislerine yönelik 734 saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Yardım operasyonlarındaki engellerle birlikte Gazze'deki insani durumun kötüleştiği vurgulandı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin kuzeyine ilişkin pazar günü verdiği "tahliye emrinin" ardından yaklaşık 1500 ailenin yerinden edildiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yerinden edilen ailelerin bazılarının Gazze'nin merkezi ve batısına doğru hareket ettiğini aktaran Dujarric, son 48 saatte ise yerinden edilen kişilerin barındığı 5 okulun bombalandığını kaydetti.

Dujarric, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine ilişkin pazar günü verdiği "tahliye emrinin" ardından yaklaşık 1500 ailenin yerinden edildiğine, gidecek yerlerin ise son derece kısıtlı olduğuna işaret etti.

Sağlık tesislerine yönelik 734 saldırı kayda geçti

Sahadaki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinden edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sağlık tesislerine yönelik 734 saldırının kayda geçtiğini duyurdu.

Dujarric, uluslararası insancıl hukuk uyarınca siviller ve sivil altyapının korunmak zorunda olduğunun altını çizerek, bunların hedef olamayacağını vurguladı.

Gazze'de insani yardım operasyonlarına ilişkin engellerin de sürdüğünü ifade eden Dujarric, yardım ve hizmetlerin azalmasıyla Gazze halkının yaşamak için ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşamadığını söyledi.

Dujarric, yakıtın da hızla azaldığına dikkati çekerek, yaklaşık 17 haftadır Gazze Şeridi'ne yakıt ikmali yapılamadığını belirterek, bunun siviller için korkunç sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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