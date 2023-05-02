BM, Filistinli tutuklunun ölümünün araştırılmasını istedi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın İsrail hapishanesindeki açlık grevinin 87. gününde hayatını kaybetmesine neden olan koşulların araştırılmasını talep etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın İsrail hapishanesindeki açlık grevinin 87. gününde hayatını kaybetmesine neden olan koşulların araştırılmasını talep etti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Adnan'ın ölümüne ilişkin bir soruyu yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in durumu endişeyle takip ettiğini aktaran Haq, "Genel Sekreter İsrail'e idari tutukluluk uygulamasına son vermesi çağrısını yineliyor. İdari tutuklulukta bulunan kişilerin cezaları kesinleştirilmeli ve suçsuz bulununlar gecikme olmadan serbest bırakılmalı." ifadelerini kullandı.

Haq, İsrailli yetkililerin Adnan'ın ölümüne yol açan koşulların detaylı şekilde araştırılmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Adnan, 87 gündür açlık grevindeydi

Filistinli 44 yaşındaki tutuklu Hıdır Adnan, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları, Adnan'ın, bugün erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

Defalarca İsrail'in keyfi tutuklamalarına maruz kalan Adnan, 2004'te 25 gün, 2012'de 66 gün, 2015'te 56 gün, 2018'de 58 gün ve 2021'de 25 gün süren açlık grevinde bulunmuştu.

Filistin Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Komisyonu verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 700'ü hasta 4 bin 900 tutuklu bulunuyor.

Bunların 31'i kadın, 160'ı 18 yaş altı çocuk, 1000'den fazlası da kendisine bir suçlama yöneltilmemiş, hakim karşısına çıkmamış ve tutukluluk süresi belli olmayan "idari tutuklulardan" oluşuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.