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BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri: Gazze, yeryüzündeki cehennem

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UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'nin durumunun trajik olduğunu belirterek, Gazze'nin yeryüzündeki cehennem olduğunu söyledi. Lazzarini ayrıca, Gazze'ye yardım girişi için ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı.

? BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün akşam Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden gelen görüntülerin, Gazze'nin yeryüzüneki cehennem olduğunu kanıtladığını belirtti.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lazzarini, başkent Beyrut'ta Başbakan Necib Mikati ile gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde basın toplantısı düzenledi.

Lazzarini, "Gazze nüfusunun yarısını oluşturan yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Refah'ta durum trajik. Sanıyorum ki, biz Gazze'de güvenli yer olmadığını söylerken çok nettik. Pek çok yerinden edilen kişiye defalarca, ölmek istemiyorlarsa göç etmeleri gerektiği söylendi ve onlar da bir yerden ötekine göç ettiler." ifadesini kullandı.

"Refah'ta sığınacak yer arayan ailelere saldırıların arttığı yönünde gelen bilgiler korkunç. Gazze, yeryüzündeki cehennem. Dün akşamki görüntüler de bunun bir kanıtı." diyen Lazzarini, dün hedef alınan bölgedeki çalışanlarıyla iletişim kuramadıklarını ve hayatlarından endişe ettiklerini dile getirdi.

Gazze'ye yardım girişi için ateşkes yapılması gerektiğini vurgulayan Lazzarini, yardım girişlerinin gerçek bir sorun olduğuna dikkati çekti.

UNRWA'nın, geçen yıllarda mali olarak zayıflatıldığını son olarak da İsrail'in, ajansın bazı çalışanlarının 7 Ekim'deki saldırılara iştirak ettiği yönündeki ithamlarıyla birlikte durumun daha da kötüleştiğini kaydeden Lazzarini, finansmanı durduran 16 ülkeden 14'ünün, ajansa yeniden finansal yardımda bulunmaya başladığını dile getirdi.

İsrail Meclisi'nin, UNRWA ile ilişkileri kesmek ve onu "terör örgütü" ilan etmek için sunulan yasa tasarısını ilk okumada onaylamasıyla ilgili Lazzarini, "Bir BM örgütünün terörist ilan edilmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum, bu benzeri görülmemiş bir şey. Bu, dediğimiz gibi henüz bir tasarı ve yasalaşmadı. İsrail'in uluslararası hukuka uyacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, ajansın Gazze'de 192 çalışanının öldürüldüğünü, çok sayıda tesisin yıkıldığı ya da zarar gördüğünü, çok sayıda insani yardım konvoyunun da engellendiğini ya da saldırıya uğradığını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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