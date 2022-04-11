BM, Filistin ve İsrail'de artan şiddet olaylarından endişeli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, Filistin ve İsrail'de artan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu belirterek, İsrail güçlerine azami itidal göstermesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın brifinginde Filistin ve İsrail'de giderek artan şiddet olaylarını derin endişeyle takip ettiklerini söyledi.

Genel Sekreterin, kadınlar ve çocuklar dahil can kayıplarının giderek artmasından dolayı dehşete düştüğünü belirten Dujarric, çocukların asla hedef olmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail güçlerine azami itidal göstermesi ve son çare olmadığı sürece ölümcül güç kullanımından kaçınması çağrısı yapan Dujarric, gerginliğin azaltılması için tüm taraflarla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine hafta sonu iki ayrı baskın düzenlemiş, cumartesi günkü baskında silahlı çatışmada bir Filistinliyi öldürmüştü. Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı. Aynı şekilde, İsrail askerleri, Tel Aviv kentindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin kardeşlerinin bulunduğu araca pazar günü Cenin kentinde ateş açmış, bir Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İki olayda, saldırganın Cenin'den gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.