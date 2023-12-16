BM Filistin Raportörü, İsrail'in Filistin topraklarını kolonileştirmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak Uluslararası Ceza Mahkemesine tutuklama...
BM Filistin Raportörü, İsrail'in Filistin topraklarını kolonileştirmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak Uluslararası Ceza Mahkemesine tutuklama emri çıkartma çağrısında bulundu.
BM Filistin Raportörü, İsrail'in Filistin topraklarını kolonileştirmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak Uluslararası Ceza Mahkemesine tutuklama emri çıkartma çağrısında bulundu